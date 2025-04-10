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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 05:25

Пленный боец ВСУ назвал расценки на побег украинцев за границу

Пленный боец ВСУ Потапенко заявил, что побег из страны украинцам стоит $10 тысяч

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Мужчинам призывного возраста для побега с Украины и от участия в боевых действиях необходимо заплатить около 10 тысяч долларов. Об этом рассказал пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР.

По его словам, у украинских мужчин сейчас есть возможность выехать за границу за деньги, но не у всех. Потапенко заметил, что такое себе могут позволить только «мужчины, у кого деньги есть хорошие».

«Я думаю, где-то порядка 10 тысяч долларов», — сказал Потапенко на вопрос РИА «Новости» о примерной сумме взятки.

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Андрей Бражников
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