Пленный боец ВСУ назвал расценки на побег украинцев за границу
Пленный боец ВСУ Потапенко заявил, что побег из страны украинцам стоит $10 тысяч
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Мужчинам призывного возраста для побега с Украины и от участия в боевых действиях необходимо заплатить около 10 тысяч долларов. Об этом рассказал пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР.
По его словам, у украинских мужчин сейчас есть возможность выехать за границу за деньги, но не у всех. Потапенко заметил, что такое себе могут позволить только «мужчины, у кого деньги есть хорошие».
«Я думаю, где-то порядка 10 тысяч долларов», — сказал Потапенко на вопрос РИА «Новости» о примерной сумме взятки.
Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец из Одессы вооружился ружьём и явился в ТЦК, чтобы вызволить своего сына, которого поймали сотрудники украинского военкомата. Но спасти парня не удалось, так как родитель сам оказался задержан.