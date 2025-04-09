ТЦК на Украине разыскивают космонавта Зубрицкого, улетевшего на МКС

Украинский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине. — прим. Life.ru) безуспешно пытается вручить повестку военному лётчику, который на данный момент находится в космосе. Алексей Зубрицкий на борту космического пилотируемого корабля «Союз МС-27» успешно состыковался с модулем «Причал». Экипаж, в составе которого не только российские космонавты, но и представитель США, доставил на МКС копию Знамени Победы. Об этом сообщает SHOT.

Слева направо: Ким Джонатан Йонг (NASA), командир корабля Рыжиков Сергей (Роскосмос) и Зубрицкий Алексей (Роскосмос). Фото © VK / Алексей Зубрицкий

Среди членов экипажа особое внимание привлекает 32-летний бортинженер Алексей Зубрицкий. Мужчина начал свой профессиональный путь в качестве военного летчика в Военно-воздушных силах Украины. Его специализацией были штурмовики, и в 2013 году он служил в авиационном звене 204-й Севастопольской бригады. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, Зубрицкий принял решение продолжить службу, но уже в составе Вооружённых Сил РФ.

С тех пор карьера мужчины пошла в гору. С 2014 по 2015 год он занимал должность лётчика в гвардейском истребительном авиационном полку, дислоцированном в Миллерово Ростовской области. В 2015 году Зубрицкий стал старшим лётчиком авиазвена штурмового авиационного полка в Приморско-Ахтарске на Кубани.

8 апреля 2025 года мужчина отправился на МКС на ракете «Победа», запуск которой приурочен к 80-летию Великой Победы.

На фоне этого с Украины пришла неожиданная весть. Киевские власти, спустя много лет, заочно осудили Зубрицкого в марте 2025 года, обвинив в государственной измене и дезертирстве. Суд приговорил лётчика к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества на территории Незалежной.

Тем временем жители России радуются за Зубрицкого, который был удостоен чести доставить знамя на МКС. Россияне выражают космонавту космонавту и желают ему и всему экипажу успешного выполнения миссии.