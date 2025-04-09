«Все, кто пригоден»: На Украине раскрыли, куда исчезли 70% военкомов
«Страна.ua»: 70% боеспособных сотрудников ТЦК отправили в зону боевых действий
Украинский военный. Фото © Пресс-служба Зеленского
Командование Сухопутных войск Украины сообщило, что 70% активного персонала Территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) отправлены на фронт, сообщает «Страна.ua». С осени 2024 года начался процесс замены здоровых сотрудников военкоматов на раненых военнослужащих, и уже 87% руководителей центров находятся на передовой.
«Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую», — рассказали в ВСУ.
Кроме того, в публикации упоминается, что 20% от общего числа сотрудников Территориальных центров комплектования составляют гражданские лица, которые не подлежат военной службе. Эти сотрудники выполняют различные функции, включая работу поваров, бухгалтеров и юристов.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия. Его заявление последовало после появления видео, на котором женщина отбирает своего мужа у военкомов, используя ружьё. Она стреляет в воздух, что заставляет сотрудников ТЦК «тикать».