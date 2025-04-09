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Регион
9 апреля, 10:16

«Все, кто пригоден»: На Украине раскрыли, куда исчезли 70% военкомов

«Страна.ua»: 70% боеспособных сотрудников ТЦК отправили в зону боевых действий

Украинский военный. Фото © Пресс-служба Зеленского

Украинский военный. Фото © Пресс-служба Зеленского

Командование Сухопутных войск Украины сообщило, что 70% активного персонала Территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) отправлены на фронт, сообщает «Страна.ua». С осени 2024 года начался процесс замены здоровых сотрудников военкоматов на раненых военнослужащих, и уже 87% руководителей центров находятся на передовой.

«Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую», — рассказали в ВСУ.

Кроме того, в публикации упоминается, что 20% от общего числа сотрудников Территориальных центров комплектования составляют гражданские лица, которые не подлежат военной службе. Эти сотрудники выполняют различные функции, включая работу поваров, бухгалтеров и юристов.

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Ранее депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия. Его заявление последовало после появления видео, на котором женщина отбирает своего мужа у военкомов, используя ружьё. Она стреляет в воздух, что заставляет сотрудников ТЦК «тикать».

Александра Мышляева
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