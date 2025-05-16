Просившего деньги на новые зубы наёмника ВСУ из Грузии заочно осудили в России
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Верховный суд Донецкой Народной республики (ДНР) вынес заочный приговор грузинскому наёмнику Алексею Пицхелаури, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Ему назначено 14 лет строгого режима, говорится в сообщении СК РФ.
Согласно материалам суда, в марте 2022 года 45-летний гражданин Грузии прибыл на территорию Украины и присоединился к Интернациональному легиону, где ему предоставили оружие и боеприпасы. В период с ноября 2022 года по январь 2025-го он участвовал в боевых столкновениях против России в составе ВСУ, за что получил более 2,7 миллиона рублей.
После возвращения на родину Пицхелаури записывал видеоролики, в которых просил украинцев о добровольных пожертвованиях на лечение зубов и ремонт автомобиля.
Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области было обнаружено тело британского наёмника Кристофера Гаррета, который был заочно осуждён на 14,5 года в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он был тяжело ранен вблизи Изюма, что привело к его гибели. Британец принимал участие в боевых действиях на территории Украины неоднократно. В составе подразделений ВСУ он проходил службу с 2015 по 2017 год, затем вернулся на родину. В 2022 году он вновь поехал на Украину.