Просившего деньги на новые зубы наёмника ВСУ из Грузии заочно осудили в России

Верховный суд Донецкой Народной республики (ДНР) вынес заочный приговор грузинскому наёмнику Алексею Пицхелаури, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Ему назначено 14 лет строгого режима, говорится в сообщении СК РФ.

Согласно материалам суда, в марте 2022 года 45-летний гражданин Грузии прибыл на территорию Украины и присоединился к Интернациональному легиону, где ему предоставили оружие и боеприпасы. В период с ноября 2022 года по январь 2025-го он участвовал в боевых столкновениях против России в составе ВСУ, за что получил более 2,7 миллиона рублей.

После возвращения на родину Пицхелаури записывал видеоролики, в которых просил украинцев о добровольных пожертвованиях на лечение зубов и ремонт автомобиля.