Поздравления болельщиков ФК «Зенит» с юбилеем показывают во время матчей команды

Жители Петербурга продолжают поздравлять ФК «Зенит», со дня основания которого прошло вот уже почти 100 лет. Пожелания петербуржцы пишут телеканалу «Санкт-Петербург». Они транслируются во время домашних матчей «сине-бело-голубых» — в чаше «Газпром Арены».

Столетний юбилей «Зенита». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В проекте поучаствовали уже несколько десятков жителей Северной столицы, среди которых есть врачи, актёры, учителя, пожарные, учёные. Все они объединены любовью к футбольному клубу.

«У нас великая история, в которой были великие победы, были тяжёлые времена. И всегда город любил, любит и будет любить нашу команду. К городу подключились уже миллионы болельщиков и в нашей стране, и во всём мире. Это показывают объективные социологические исследования», – сказал председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

Поздравления и личные истории петербуржцев, связанные с футбольным клубом, можно будет посмотреть в эфире телеканала или на домашнем стадионе «Зенита» до 25 мая.