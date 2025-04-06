Поздравления болельщиков ФК «Зенит» с юбилеем показывают во время матчей команды
Обложка © ФК «Зенит»
Жители Петербурга продолжают поздравлять ФК «Зенит», со дня основания которого прошло вот уже почти 100 лет. Пожелания петербуржцы пишут телеканалу «Санкт-Петербург». Они транслируются во время домашних матчей «сине-бело-голубых» — в чаше «Газпром Арены».
Столетний юбилей «Зенита». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
В проекте поучаствовали уже несколько десятков жителей Северной столицы, среди которых есть врачи, актёры, учителя, пожарные, учёные. Все они объединены любовью к футбольному клубу.
«У нас великая история, в которой были великие победы, были тяжёлые времена. И всегда город любил, любит и будет любить нашу команду. К городу подключились уже миллионы болельщиков и в нашей стране, и во всём мире. Это показывают объективные социологические исследования», – сказал председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.
Поздравления и личные истории петербуржцев, связанные с футбольным клубом, можно будет посмотреть в эфире телеканала или на домашнем стадионе «Зенита» до 25 мая.
Сейчас команде позарез нужны очки, ведь в таблице она идёт на втором месте, однако в предыдущем матче против «Локомотива» «Зениту» удалось вырвать лишь ничью. Подопечные Сергея Семака пропустили первыми, а сравнять счёт сумел новичок Александр Соболев.