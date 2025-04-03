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3 апреля, 12:48

Власти Петербурга пообещали новую шляпу для Боярского, если он съест старую

Бельский подарит Боярскому новую шляпу, если он съест свою после победы «Зенита»

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в шуточной форме прокомментировал заявление народного артиста РСФСР Михаила Боярского о готовности съесть свою шляпу, если «Зенит» в год столетия станет чемпионом России по футболу. Парламентарий обещал подарить актёру новый головной убор.

«Если будет такая радость, что «Зенит» победит, в чём мы уверены, тогда Михаилу Сергеевичу придётся съесть свою шляпу. Обещаю, что куплю ему новую, чтобы он не остался без шляпы, потому что он также, как и «Зенит», является символом нашего города», — цитирует Бельского 78.ru.

Игра «Зенита» загнала Боярского в депрессию
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Напомним, ранее Михаил Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита». Актёр подчеркнул, что ради престижа любимой команды готов на многое.

Борис Эльфанд
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