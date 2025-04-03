Власти Петербурга пообещали новую шляпу для Боярского, если он съест старую

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в шуточной форме прокомментировал заявление народного артиста РСФСР Михаила Боярского о готовности съесть свою шляпу, если «Зенит» в год столетия станет чемпионом России по футболу. Парламентарий обещал подарить актёру новый головной убор.

«Если будет такая радость, что «Зенит» победит, в чём мы уверены, тогда Михаилу Сергеевичу придётся съесть свою шляпу. Обещаю, что куплю ему новую, чтобы он не остался без шляпы, потому что он также, как и «Зенит», является символом нашего города», — цитирует Бельского 78.ru.