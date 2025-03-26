Игра «Зенита» загнала Боярского в депрессию

После проигрыша «Зенита» в матче со «Спартаком» у болельщиков петербургского клуба остался неприятный осадок. О нём рассказал фанат команды, народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он переживает, что «Зенит» не займёт первое место, однако намерен верить в команду до последнего.

«Сильно переживаю за команду. Всё-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата», — сказал Боярский в интервью ТАСС.