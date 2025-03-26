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26 марта, 09:32

Игра «Зенита» загнала Боярского в депрессию

Боярский рассказал о депрессивном состоянии после проигрыша ФК «Зенит»

После проигрыша «Зенита» в матче со «Спартаком» у болельщиков петербургского клуба остался неприятный осадок. О нём рассказал фанат команды, народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он переживает, что «Зенит» не займёт первое место, однако намерен верить в команду до последнего.

«Сильно переживаю за команду. Всё-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата»,сказал Боярский в интервью ТАСС.

Артисту обидно, что команда «рассыпается». Он надеется на тренера Сергея Семака, его помощника Анатолия Тимощука, а также весь тренерский состав, который может мобилизовать команду. Боярский уточнил, что матч со «Спартаком» ему пришлось смотреть в записи, так как время игры совпало с его выступлением.

Напомним, ранее «Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в матче РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Лукойл-Арена» и закончилась при счёте 2:1. Московский клуб теперь занимает второе место в турнирной таблице. Однако «Зенит» уже направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС доказательство, что решающий гол «Спартака» был засчитан ошибочно — он был забит из офсайда.

Стало известно, сколько игроки «Спартака» получили за победу над «Зенитом»
Стало известно, сколько игроки «Спартака» получили за победу над «Зенитом»
Обложка ©

ТАСС/ Андрей Чепакин

Полина Никифорова
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