«Спартак» переиграл «Зенит» в Москве и взобрался на второе место в таблице РПЛ
Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» впервые с 2017 года
Игроки «Спартака» в игре с «Зенитом» в РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Футболисты московского «Спартака» одержали победу над петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».
Дубль в составе «Спартака» оформил Кристофер Мартинс, который отличился на второй добавленной минуте первого тайма и на 90-й минуте. У «Зенита» мяч в сетку отправил Луис Энрике на 84-й минуте.
Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в российском чемпионате с 27 ноября 2017 года, когда команда обыграла соперника дома со счётом 3:1. С тех пор «Зенит» не проигрывал в 13 матчах с красно-белыми подряд, одержав семь побед и шесть раз сыграв вничью.
«Спартак» в прошлом туре прервал семиматчевую победную серию в РПЛ, уступив в Казани местному «Рубину». Поражение стало первым для красно-белых в лиге с октября прошлого года. Хозяева поля одолели гостей из столицы впервые с 2021 года.