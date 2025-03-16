«Спартак» переиграл «Зенит» в Москве и взобрался на второе место в таблице РПЛ

Футболисты московского «Спартака» одержали победу над петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

Дубль в составе «Спартака» оформил Кристофер Мартинс, который отличился на второй добавленной минуте первого тайма и на 90-й минуте. У «Зенита» мяч в сетку отправил Луис Энрике на 84-й минуте.

Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в российском чемпионате с 27 ноября 2017 года, когда команда обыграла соперника дома со счётом 3:1. С тех пор «Зенит» не проигрывал в 13 матчах с красно-белыми подряд, одержав семь побед и шесть раз сыграв вничью.