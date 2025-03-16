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16 марта, 19:08

«Спартак» переиграл «Зенит» в Москве и взобрался на второе место в таблице РПЛ

Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» впервые с 2017 года

Игроки «Спартака» в игре с «Зенитом» в РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Игроки «Спартака» в игре с «Зенитом» в РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Футболисты московского «Спартака» одержали победу над петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

Дубль в составе «Спартака» оформил Кристофер Мартинс, который отличился на второй добавленной минуте первого тайма и на 90-й минуте. У «Зенита» мяч в сетку отправил Луис Энрике на 84-й минуте.

Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в российском чемпионате с 27 ноября 2017 года, когда команда обыграла соперника дома со счётом 3:1. С тех пор «Зенит» не проигрывал в 13 матчах с красно-белыми подряд, одержав семь побед и шесть раз сыграв вничью.

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«Спартак» в прошлом туре прервал семиматчевую победную серию в РПЛ, уступив в Казани местному «Рубину». Поражение стало первым для красно-белых в лиге с октября прошлого года. Хозяева поля одолели гостей из столицы впервые с 2021 года.

Александра Мышляева
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