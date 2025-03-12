«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по полуфиналам Кубка России

Определились пары полуфиналов «Пути регионов» Кубка России. В первом сыграют «Локомотив» (Москва) и «Ахмат» (Грозный), а во втором московский «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом».

«Ахмат» вышел в полуфинал, победив «Краснодар» со счётом 2:1. «Локомотив» одолел махачкалинское «Динамо» с таким же результатом (2:1). «Урал» выиграл у казанского «Рубина» со счётом 1:0, а «Спартак» оказался сильнее «Акрона» (3:2).