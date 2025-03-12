«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по полуфиналам Кубка России
Определились пары полуфиналов «Пути регионов» Кубка России
Определились пары полуфиналов «Пути регионов» Кубка России. В первом сыграют «Локомотив» (Москва) и «Ахмат» (Грозный), а во втором московский «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом».
«Ахмат» вышел в полуфинал, победив «Краснодар» со счётом 2:1. «Локомотив» одолел махачкалинское «Динамо» с таким же результатом (2:1). «Урал» выиграл у казанского «Рубина» со счётом 1:0, а «Спартак» оказался сильнее «Акрона» (3:2).
В тоже время в сетке «Пути РПЛ» прошли первые полуфинальные матчи. «Зенит» благодаря голу Матео Кассьерры оказался сильнее «Ростова» (1:0), а ЦСКА победил московское «Динамо» (2:1). Ответные матчи пройдут 16 апреля в Санкт-Петербурге и Москве.
Также определились первые четвертьфиналисты в Лиге чемпионов. Ими стали испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и итальянский «Интер». Матч «Ливерпуля» и ПСЖ завершился победой парижан. Игра перетекла в серию пенальти, где французы были точнее.
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