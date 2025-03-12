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11 марта, 22:51

Клуб Матвея Сафонова выбил английского топа и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле после гола в ворота «Ливерпуля». Обложка © X / Paris Saint-Germain

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле после гола в ворота «Ливерпуля». Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Основное время ответного матча завершилось со счётом 1:0 в пользу парижан, которые оказались точнее в серии пенальти.

Голом на 12-й минуте отметился Усман Дембеле. Парижанам помог вратарь Джанлуиджи Доннарумма, отразивший несколько опасных ударов по своим воротам, а также взявший два удара в серии пенальти.

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В 1/4 финала соперником ПСЖ станет либо английская «Астон Вилла», либо бельгийский «Брюгге».

Ранее в четвертьфинал прошли «Барселона», «Бавария» и «Интер». Игры этой стадии пройдут с 8 по 15 апреля.

Артур Лапсаков
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