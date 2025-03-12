Клуб Матвея Сафонова выбил английского топа и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Основное время ответного матча завершилось со счётом 1:0 в пользу парижан, которые оказались точнее в серии пенальти.

Голом на 12-й минуте отметился Усман Дембеле. Парижанам помог вратарь Джанлуиджи Доннарумма, отразивший несколько опасных ударов по своим воротам, а также взявший два удара в серии пенальти.

В 1/4 финала соперником ПСЖ станет либо английская «Астон Вилла», либо бельгийский «Брюгге».