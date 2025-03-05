«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби, прошедшем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый из двух матчей противостояния завершился со счётом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Родриго (4-я минута) и Браим Диас (55). У проигравших отличился Хулиан Альварес (32).

Ответная игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» 12 марта.

В других играх 1/8 финала лондонский «Арсенал» разгромил ПСВ в Эйндховене со счётом 7:1, дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с французским «Лиллем» (1:1), а бельгийский «Брюгге» проиграл английской «Астон Вилле» (1:3).