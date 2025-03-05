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4 марта, 22:08

«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Браим Диас после гола в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Браим Диас после гола в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов. Обложка © X / Real Madrid C.F.

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби, прошедшем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый из двух матчей противостояния завершился со счётом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Родриго (4-я минута) и Браим Диас (55). У проигравших отличился Хулиан Альварес (32).

Ответная игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» 12 марта.

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В других играх 1/8 финала лондонский «Арсенал» разгромил ПСВ в Эйндховене со счётом 7:1, дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с французским «Лиллем» (1:1), а бельгийский «Брюгге» проиграл английской «Астон Вилле» (1:3).

На этой неделе борьбу в 1/8 финала Лиги Европы начнёт норвежский «Будё-Глимт». Не в последнюю очередь благодаря российскому вратарю Никите Хайкину в 1/16 финала клуб переломил нидерландский «Твенте».

Артур Лапсаков
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