«Бавария», «Интер» и «Барселона» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Бавария» победила «Байер» и пробилась в 1/4 финала Лига чемпионов
Авторы голов «Баварии» Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Обложка © X / FC Bayern München
Первые четвертьфиналисты определились в Лиге чемпионов. Ими стали испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и итальянский «Интер».
«Барселона» обыграла португальскую «Бенфику» (3:1, 4:1 по сумме двух матчей), «Бавария» победила леверкузенский «Байер» (2:0, 5:0), а «Интер» прошёл нидерландский «Фейеноорд» (2:1, 4:1).
Матч «Ливерпуля» и ПСЖ завершился победой парижан. Игра перетекла в дополнительное время.
В России тем временем возобновились игры Кубка страны. И там уже произошла сенсация: грозненский «Ахмат» выбил из розыгрыша «Краснодар». Также в полуфинал «Пути регионов» пробился «Локомотив».