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Регион
11 марта, 22:00

«Бавария», «Интер» и «Барселона» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Байер» и пробилась в 1/4 финала Лига чемпионов

Авторы голов «Баварии» Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Обложка © X / FC Bayern München

Авторы голов «Баварии» Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис. Обложка © X / FC Bayern München

Первые четвертьфиналисты определились в Лиге чемпионов. Ими стали испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и итальянский «Интер».

«Барселона» обыграла португальскую «Бенфику» (3:1, 4:1 по сумме двух матчей), «Бавария» победила леверкузенский «Байер» (2:0, 5:0), а «Интер» прошёл нидерландский «Фейеноорд» (2:1, 4:1).

«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч «Ливерпуля» и ПСЖ завершился победой парижан. Игра перетекла в дополнительное время.

В России тем временем возобновились игры Кубка страны. И там уже произошла сенсация: грозненский «Ахмат» выбил из розыгрыша «Краснодар». Также в полуфинал «Пути регионов» пробился «Локомотив».

Артур Лапсаков
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