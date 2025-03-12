«Бавария», «Интер» и «Барселона» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первые четвертьфиналисты определились в Лиге чемпионов. Ими стали испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и итальянский «Интер».

«Барселона» обыграла португальскую «Бенфику» (3:1, 4:1 по сумме двух матчей), «Бавария» победила леверкузенский «Байер» (2:0, 5:0), а «Интер» прошёл нидерландский «Фейеноорд» (2:1, 4:1).

Матч «Ливерпуля» и ПСЖ завершился победой парижан. Игра перетекла в дополнительное время.