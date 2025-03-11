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Регион
11 марта, 19:30

«Ахмат» выбил «Краснодар» из Кубка России по футболу

Грозненский «Ахмат» победил «Краснодар» в четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Бернард Бериша, забив на 66-й и 72-й минутах. Второй мяч он отправил в ворота с пенальти. Единственный гол хозяев на счету Джона Кордобы (56). Он же не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.

Также в полуфинал «Пути регионов» пробился московский «Локомотив», обыгравший махачкалинское «Динамо» (2:1). Пары 1/2 финала определятся по результатам жеребьёвки, которая пройдёт 12 марта.

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Ранее форвард «Акрона» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В дерби против «Крыльев Советов» он забил 234-й мяч, превзойдя достижение Александра Кержакова.

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Артур Лапсаков
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