«Ахмат» выбил «Краснодар» из Кубка России по футболу

Грозненский «Ахмат» победил «Краснодар» в четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Бернард Бериша, забив на 66-й и 72-й минутах. Второй мяч он отправил в ворота с пенальти. Единственный гол хозяев на счету Джона Кордобы (56). Он же не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.

Также в полуфинал «Пути регионов» пробился московский «Локомотив», обыгравший махачкалинское «Динамо» (2:1). Пары 1/2 финала определятся по результатам жеребьёвки, которая пройдёт 12 марта.