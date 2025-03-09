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Регион
9 марта, 19:39

Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» впервые с 2021 года

Казанский «Рубин» на своём поле оказался сильнее московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Итог игры был определён в первом тайме. Уже на 7-й минуте Мирлинд Даку вывел хозяев вперёд, а 28-й минуте албанский нападающий оформил дубль. Красно-белые сумели сократить отставание благодаря точному удару Эсекьеля Барко с пенальти на 42-й минуте. Однако развить успех гостям не удалось. На 75-й минуте арбитр показал красные карточки Даку и защитнику «Спартака» Алексису Дуарте за неспортивное поведение.

«Рубин» сумел победить «Спартак» впервые с 2021 года. После этого клубы встречались четырежды, и трижды успех праздновали москвичи. Это поражение стало первым для красно-белых в чемпионате с октября прошлого года.

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А ранее футболист Артём Дзюба забил свой 234-й гол в матче против «Крыльев Советов», став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого нападающего «Акрона» отправили на допинг-контроль.

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ФК «Рубин»

Тимур Хингеев
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