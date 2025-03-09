Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» впервые с 2021 года

Казанский «Рубин» на своём поле оказался сильнее московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Итог игры был определён в первом тайме. Уже на 7-й минуте Мирлинд Даку вывел хозяев вперёд, а 28-й минуте албанский нападающий оформил дубль. Красно-белые сумели сократить отставание благодаря точному удару Эсекьеля Барко с пенальти на 42-й минуте. Однако развить успех гостям не удалось. На 75-й минуте арбитр показал красные карточки Даку и защитнику «Спартака» Алексису Дуарте за неспортивное поведение.