Сборная России по футболу в ближайшем матче сыграет с неожиданным соперником

Сборная России по футболу 19 марта сыграет в Москве с командой Гренады, а 25-го числа примет Замбию. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00. О старте продажи билетов в РФС пообещали уведомить дополнительно.

Сборная Гренады в рейтинге ФИФА идёт на 174-м месте. 7 марта гренадцы сыграли товарищеский матч с командой островного государства Сент-Винсент и Гренадины, который завершился со счетом 1:1. Гренада борется за право попасть на чемпионат мира в отборочном турнире в зоне КОНКАКАФ. Её соперники по группе — Коста-Рика, Тринидад и Тобаго, Багамские острова и Сент-Китс и Невис.

Команда Замбии занимает 87-ю позицию в рейтинге ФИФА. Большинство замбийских игроков выступает в зарубежных чемпионатах, в том числе в Испании, Италии, Швейцарии, Израиле. Замбия является победителем Кубка африканских наций 2012 года. Последний розыгрыш этого турнира сборная завершила на групповом этапе.