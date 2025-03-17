Стало известно, сколько игроки «Спартака» получили за победу над «Зенитом»
Карпов: Игрокам «Спартака» выплатили пятикратные премии за победу над «Зенитом»
Игрокам московского ФК «Спартак» выплатили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Об этом на странице в личной социальной сети написал спортивный журналист Иван Карпов.
По его словам, игроки стартового состава московского клуба получили по 2,1 миллиона рублей, хотя обычно им платят по 420 тысяч. Вышедшие на замену стали богаче на миллион, а игрокам запаса заплатили по 435 тысяч рублей. Журналист добавил, что футболистам «Зенита» за победу над «Спартаком» платят по 5 миллионов.
Напомним, вчера «Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в матче РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Лукойл-Арена» и закончилась при счёте 2:1. По её итогам московский клуб занимает второй место в зачёте лиги.
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