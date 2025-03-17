Стало известно, сколько игроки «Спартака» получили за победу над «Зенитом»

Игрокам московского ФК «Спартак» выплатили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Об этом на странице в личной социальной сети написал спортивный журналист Иван Карпов.

По его словам, игроки стартового состава московского клуба получили по 2,1 миллиона рублей, хотя обычно им платят по 420 тысяч. Вышедшие на замену стали богаче на миллион, а игрокам запаса заплатили по 435 тысяч рублей. Журналист добавил, что футболистам «Зенита» за победу над «Спартаком» платят по 5 миллионов.