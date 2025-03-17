Станкович и Семак высказались после огненного матча «Спартака» и «Зенита»

В рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Спартака» одержали победу над петербургским «Зенитом» со счётом 2:1. Матч получился напряжённым и насыщенным, оставив яркие впечатления у болельщиков обеих команд.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил, что не любит выделять отдельных игроков, так как каждый из них внёс свой вклад в общий успех. Однако особое внимание Станкович уделил полузащитнику Кристоферу Мартинсу Перейре, который, по его словам, блестяще справился с новой ролью на поле. Напомним, игрок из Люксембурга отметился дублем.

«Мы сегодня провели идеальный матч, действовали грамотно против очень сильного соперника», — приводит слова Станковича «Газета.ru».

Наставник «Зенита» Сергей Семак признал, что его команда проиграла из-за собственных ошибок. Он отметил, что «Спартак» оказался более эффективным в реализации моментов.

«Безусловно, обидно проигрывать игру, но это уже пройденный этап, будем готовиться к следующей встрече», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в российском чемпионате с 27 ноября 2017 года.