«Кто не слеп, тот видит»: «Зенит» нашёл доказательства неправильно засчитанного гола «Спартака»

«Зенит» направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС доказательства того, что победный гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса был забит из офсайда. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Первый момент — эпизод с голом Мартинса. Мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно», — отметил он, добавив, что «кто не слеп, тот видит.

Медведев указал, что результат матча уже не изменить, но хотелось бы, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. По словам председателя правления сине-бело-голубых, судьбу матча должны решать футболисты на поле, а не арбитры.

Кроме того, Медведев считает, что судьи должны были показать вторые жёлтые карточки трём игрокам «Спартака» — Наилю Умярову, Олегу Рябчуку и Срджану Бабичу. Он подчеркнул, что если бы эти футболисты были удалены с поля, то ход матча мог бы измениться. Также он выразил надежду на то, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) предоставит профессиональные объяснения по запросам команды. Добавим, что игру «Спартака» и «Зенита» обслуживал судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.