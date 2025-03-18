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18 марта, 09:48

Решил изменить жизнь: Бывший полузащитник «Спартака» Промес принял ислам

Mash: Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес принял ислам в ОАЭ

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес принял ислам. Об этом пишет Mash, ссылаясь на источники из окружения нидерландского игрока.

Квинси Промес принял ислам в мечети Джумейра в ОАЭ. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, футболист решил сменить религию после ареста в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. Экс-игрок «Спартака» посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, поэтому и решил всё поменять. Промес посетил мечеть Джумейра в ОАЭ в священный месяц Рамадан и прочитал символ веры (шахада). Всё это происходило при свидетелях для того, чтобы его признали другие мусульмане.

Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ
Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ

Напомним, что Квинси Промес стал участником ДТП в Дубае в феврале 2024 года, за что и был задержан после попытки скрыться с места аварии. Позднее дело закрыли, но сам футболист остался в дубайском СИЗО в ожидании заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. В родной стране спортсмена признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также контрабанде кокаина. Сейчас Промес отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ.

Дарья Нарыкова
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