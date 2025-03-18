Решил изменить жизнь: Бывший полузащитник «Спартака» Промес принял ислам

По данным телеграм-канала, футболист решил сменить религию после ареста в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. Экс-игрок «Спартака» посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, поэтому и решил всё поменять. Промес посетил мечеть Джумейра в ОАЭ в священный месяц Рамадан и прочитал символ веры (шахада). Всё это происходило при свидетелях для того, чтобы его признали другие мусульмане.