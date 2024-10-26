Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ

Дубайский клуб «Юнайтед», за который на данный момент выступает экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес, обыграл «Хатту» в матче второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

В эту субботу состоялась встреча в рамках четвёртого тура в Дубае и завершилась в пользу хозяев со счётом 3:1. Среди команды победителей голом отметились Браим Уаттара на 26-й минуте, Промес на 35-й и Марсело Торрес на 65-й. Из приглашённой команды забить в ворота сопернику удалось Марсело Фрейтасу.