Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ
Футболист Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Дубайский клуб «Юнайтед», за который на данный момент выступает экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес, обыграл «Хатту» в матче второго дивизиона чемпионата ОАЭ.
В эту субботу состоялась встреча в рамках четвёртого тура в Дубае и завершилась в пользу хозяев со счётом 3:1. Среди команды победителей голом отметились Браим Уаттара на 26-й минуте, Промес на 35-й и Марсело Торрес на 65-й. Из приглашённой команды забить в ворота сопернику удалось Марсело Фрейтасу.
В данном сезоне встреча принесла «Юнайтед» первую победу. Прямо сейчас ФК находится на седьмом месте в таблице, имея в наличии пять очков. Проигравшая «Хатта» с шестью очками впервые уступила сопернику и спустилась на четвёртое место общего рейтинга.
Напомним, Квинси Промес дебютировал в основном составе «Юнайтед» после подписания контракта в сентябре. Тогда же он освободился из-под стражи в Дубае после того, как стал участником ДТП в Дубае в феврале 2024 года, за что и был задержан после попытки скрыться с места аварии. Позднее дело закрыли, но сам футболист остался в дубайском СИЗО в ожидании заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. В родной стране его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также контрабанде кокаина.