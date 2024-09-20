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20 сентября, 11:38

Суд в Дубае может в ноябре провести заседание по вопросу экстрадиции Промеса

Квинси Промес. Фото © Getty Images / NurPhoto

Квинси Промес. Фото © Getty Images / NurPhoto

Суд в Дубае может в ноябре провести слушание по вопросу экстрадиции экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Об этом в разговоре с журналистами упомянула официальный представитель голландской прокуратуры Доп Краумер.

«Мы запросили его экстрадицию [из ОАЭ] по делу о контрабанде наркотиков. По последней информации, дело может быть заслушано судом в Дубае в ноябре», — сообщила она.

По её словам, абсолютной уверенности в этом нет, но голландская сторона рассчитывает на благосклонность суда в Дубае.

ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ официально объявил о переходе Квинси Промеса
ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ официально объявил о переходе Квинси Промеса

Напомним, что Квинси Промес стал участником ДТП в Дубае в феврале 2024 года, за что и был задержан после попытки

скрыться с места аварии. Позднее дело закрыли, но сам футболист остался в дубайском СИЗО в ожидании заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. В родной стране его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также контрабанде кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ.

Владимир Озеров
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