Суд в Дубае может в ноябре провести заседание по вопросу экстрадиции Промеса

Суд в Дубае может в ноябре провести слушание по вопросу экстрадиции экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Об этом в разговоре с журналистами упомянула официальный представитель голландской прокуратуры Доп Краумер.

«Мы запросили его экстрадицию [из ОАЭ] по делу о контрабанде наркотиков. По последней информации, дело может быть заслушано судом в Дубае в ноябре», — сообщила она.