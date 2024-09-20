Суд в Дубае может в ноябре провести заседание по вопросу экстрадиции Промеса
Квинси Промес. Фото © Getty Images / NurPhoto
Суд в Дубае может в ноябре провести слушание по вопросу экстрадиции экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Об этом в разговоре с журналистами упомянула официальный представитель голландской прокуратуры Доп Краумер.
«Мы запросили его экстрадицию [из ОАЭ] по делу о контрабанде наркотиков. По последней информации, дело может быть заслушано судом в Дубае в ноябре», — сообщила она.
По её словам, абсолютной уверенности в этом нет, но голландская сторона рассчитывает на благосклонность суда в Дубае.
Напомним, что Квинси Промес стал участником ДТП в Дубае в феврале 2024 года, за что и был задержан после попытки
скрыться с места аварии. Позднее дело закрыли, но сам футболист остался в дубайском СИЗО в ожидании заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. В родной стране его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также контрабанде кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ.