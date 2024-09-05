ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ официально объявил о переходе Квинси Промеса

Нидерландский форвард Квинси Промес подписал контракт с ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на один год. Причём в контракт включена опция, которая позволяет спортсмену бесплатно вернуться в «Спартак» в случае разрешения покинуть Объединённые Арабские Эмираты, пишет «Спорт-Экспресс».