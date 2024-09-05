ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ официально объявил о переходе Квинси Промеса
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Нидерландский форвард Квинси Промес подписал контракт с ФК «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с игроком рассчитано на один год. Причём в контракт включена опция, которая позволяет спортсмену бесплатно вернуться в «Спартак» в случае разрешения покинуть Объединённые Арабские Эмираты, пишет «Спорт-Экспресс».
«Дубай Юнайтед» выступает во второй лиге ОАЭ. Клуб принадлежит 50-летнему российскому бизнесмену Сергею Ломакину, который владеет ФК «Родина» из Москвы. Первый матч нового сезона «Дубай Юнайтед» проведёт 15 сентября на выезде против «Аль-Араби».
Напомним, ранее переход Промеса анонсировали в соцсетях клуба.
Как сообщал Life.ru, Квинси Промеса в феврале 2024 года задержали в Дубае за ДТП — «Спартак» находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места аварии, но позднее дело закрыли. Тем не менее футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ. В июле «Спартак» объявил об уходе Промеса.