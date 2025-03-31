«Потихонечку, по кусочку»: Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Известный актёр и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил свою поддержку любимой команде оригинальным способом. Так, если подопечные Сергея Семака завоюет чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, артист, как настоящий фанат, готов пойти на экстравагантный поступок — съесть свою знаменитую шляпу.

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займёт первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел», — сказал Боярский в беседе с ТАСС.