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Регион
31 марта, 15:48

«Потихонечку, по кусочку»: Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Михаил Боярский. Обложка © TACC / Андрей Чепакин

Михаил Боярский. Обложка © TACC / Андрей Чепакин

Известный актёр и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил свою поддержку любимой команде оригинальным способом. Так, если подопечные Сергея Семака завоюет чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, артист, как настоящий фанат, готов пойти на экстравагантный поступок — съесть свою знаменитую шляпу.

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займёт первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел», — сказал Боярский в беседе с ТАСС.

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После проигрыша «Зенита» в матче со «Спартаком» у болельщиков остался неприятный осадок. Боярский рассказал о депрессивном состоянии после неудачи футбольного клуба. Он переживает, что команда не займёт первое место, однако намерен верить в неё до последнего. Тем временем «Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в РПЛ.

Алена Пенчугина
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