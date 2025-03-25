Сборная России обыграла Замбию с разгромным счётом и продлила серию «сухарей»
Товарищеский матч между футбольными сборными России и Замбии в Москве завершился уверенной победой хозяев. Наши спортсмены обыграли гостей со счётом 5:0. Матч прошёл на «ВТБ Арене» в Москве.
Главной звездой матча стал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, оформивший хет-трик. Эти мячи стали для него первыми в составе национальной команды. Ещё один гол забил Илья Вахания, а последним ворота Замбии поразил Алексей Батраков.
Эта игра продолжила успешную серию российской сборной, которая после отстранения от международных турниров не пропускает мячи уже в восьми играх подряд. Ранее россияне разгромили Гренаду со счётом 5:0. Следующий товарищеский матч сборная проведёт 6 июня с командой Нигерии.
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