«Классика»: Лидер «Зенита» Глушенков рассказал, сколько пива выпивает после матчей
Футболист Глушенков заявил, что позволяет себе выпить литр пива после матчей
Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Спортсмен петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков может выпить литр пива, особенно после игр. Об этом рассказал сам футболист в интервью ютуб-каналу СБГ ШОУ.
«Могу выпить пивка, конечно. После игры — это вообще классика. Какая норма для футболиста? Два по 0,5. Некоторые пьют колу, но какой смысл пить колу, если можно выпить пива? Там сахар», — сказал Глушенков.
А ранее Life.ru писал, что ФК «Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке России. Однако победа омрачилась очередной травмой Максима Глушенкова. Ранее он получал перелом руки и был вызван в сборную России.