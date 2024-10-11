«Классика»: Лидер «Зенита» Глушенков рассказал, сколько пива выпивает после матчей

Спортсмен петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков может выпить литр пива, особенно после игр. Об этом рассказал сам футболист в интервью ютуб-каналу СБГ ШОУ.

«Могу выпить пивка, конечно. После игры — это вообще классика. Какая норма для футболиста? Два по 0,5. Некоторые пьют колу, но какой смысл пить колу, если можно выпить пива? Там сахар», — сказал Глушенков.