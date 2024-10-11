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11 октября, 15:38

«Классика»: Лидер «Зенита» Глушенков рассказал, сколько пива выпивает после матчей

Футболист Глушенков заявил, что позволяет себе выпить литр пива после матчей

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Спортсмен петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков может выпить литр пива, особенно после игр. Об этом рассказал сам футболист в интервью ютуб-каналу СБГ ШОУ.

«Могу выпить пивка, конечно. После игры — это вообще классика. Какая норма для футболиста? Два по 0,5. Некоторые пьют колу, но какой смысл пить колу, если можно выпить пива? Там сахар», — сказал Глушенков.

Футболист "Зенита" Глушенков успешно перенёс операцию после перелома руки
Футболист "Зенита" Глушенков успешно перенёс операцию после перелома руки

А ранее Life.ru писал, что ФК «Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке России. Однако победа омрачилась очередной травмой Максима Глушенкова. Ранее он получал перелом руки и был вызван в сборную России.

Дарья Нарыкова
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