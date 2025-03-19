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19 марта, 19:14

39:0 за семь матчей: Сборная России разгромила Гренаду с сумасшедшим счётом

Сборная России разгромила сборную Гренады со счётом 5:0

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Гренады завершился в Москве. Финальный счёт встречи — 5:0 в пользу хозяев.

Первым брешь в обороне иностранных гостей на 16-й минуте нашёл полузащитник Данил Пруцев. Арсен Адамов удвоил преимущество россиян на 42-й минуте, а ещё спустя минуту Артём Дзюба увеличил разрыв до трёх очков. Ещё два мяча на 53-й и 60-й минутах забили Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Напомним, что в этой игре Артём Дзюба завоевал титул лучшего бомбардира в истории российской сборной. Ранее этот рекорд удерживал Александр Кержаков. Победа стала для наших футболистов седьмой подряд: ранее команда побеждала Кубу, Сербию, Белоруссию, Вьетнам, Бруней и Сирию с общим счётом 39:0.

Дзюбу впервые за 4 года вызвали в сборную России
Дзюбу впервые за 4 года вызвали в сборную России

В марте отечественной команде предстоит сыграть ещё с одной иностранной сборной. Речь идёт о Замбии, матч с которой намечен на 25 число.

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Илья Пушкарев
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