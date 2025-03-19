39:0 за семь матчей: Сборная России разгромила Гренаду с сумасшедшим счётом

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Гренады завершился в Москве. Финальный счёт встречи — 5:0 в пользу хозяев.

Первым брешь в обороне иностранных гостей на 16-й минуте нашёл полузащитник Данил Пруцев. Арсен Адамов удвоил преимущество россиян на 42-й минуте, а ещё спустя минуту Артём Дзюба увеличил разрыв до трёх очков. Ещё два мяча на 53-й и 60-й минутах забили Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Напомним, что в этой игре Артём Дзюба завоевал титул лучшего бомбардира в истории российской сборной. Ранее этот рекорд удерживал Александр Кержаков. Победа стала для наших футболистов седьмой подряд: ранее команда побеждала Кубу, Сербию, Белоруссию, Вьетнам, Бруней и Сирию с общим счётом 39:0.