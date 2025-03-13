Карпин вызвал Дзюбу на матчи с Гренадой и Замбией, нападающий не играл за сборную России 4 года

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые за несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Национальная команда 19 марта сыграет со сборной Гренады, а 25-го числа встретится с Замбией.

Артёму Дзюбе 36 лет. Свой последний матч за сборную он провёл на групповом этапе чемпионата Европы в 2021 году против команды Дании (1:4). В той игре он отметился голом с пенальти. Нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывал Дзюбу в сборную, мотивируя это возрастом форварда. В последних матчах нападающий выглядел ярко и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Теперь Дзюбе может покориться и звание абсолютно лучшего голеадора в истории сборной России. Сейчас он делит первое место с Кержаковым, у обоих по 30 голов.