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13 марта, 12:39

Карпин вызвал Дзюбу на матчи с Гренадой и Замбией, нападающий не играл за сборную России 4 года

Карпин вызвал Дзюбу в сборную России на матчи против Гренады и Замбии

21 июня 2021 года, Артём Дзюба во время своего последнего матча за сборную России. Обложка © ТАСС / EPA

21 июня 2021 года, Артём Дзюба во время своего последнего матча за сборную России. Обложка © ТАСС / EPA

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые за несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Национальная команда 19 марта сыграет со сборной Гренады, а 25-го числа встретится с Замбией.

Всего в состав сборной России включён 31 футболист.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Акрон»).

Артёму Дзюбе 36 лет. Свой последний матч за сборную он провёл на групповом этапе чемпионата Европы в 2021 году против команды Дании (1:4). В той игре он отметился голом с пенальти. Нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывал Дзюбу в сборную, мотивируя это возрастом форварда. В последних матчах нападающий выглядел ярко и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Теперь Дзюбе может покориться и звание абсолютно лучшего голеадора в истории сборной России. Сейчас он делит первое место с Кержаковым, у обоих по 30 голов.

Любопытно, что ещё накануне Дзюба отмечал, что не верит в возможность сыграть за сборную России при Карпине.

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Никита Никонов
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