Пробовал собачий корм и подглядывал за соседями: Дзюба сделал ряд откровенных признаний
Футболист Артём Дзюба признался, что ел корм для животных
Нападающий ФК «Акрон» из Тольятии Артём Дзюба признался, что пробовал корм для животных. Об этом он рассказал во время игры «Было или не было» в рамках медиа-активности Кубка России.
В ходе блиц-опроса лучший бомбардир в истории российского футбола признался, что пробовал на вкус корм для животных, рыдал при просмотре кино, подглядывал в соседских окна и читал переписки в чужом телефоне. Зато спортсмен уверяет, что никогда не флиртовал из корыстных побуждений.
Напомним, 9 марта Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола России, забив во встрече с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере форварда, благодаря чему он сместил с пьедестала своего предшественника Александра Кержакова.
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