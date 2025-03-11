Пробовал собачий корм и подглядывал за соседями: Дзюба сделал ряд откровенных признаний

Нападающий ФК «Акрон» из Тольятии Артём Дзюба признался, что пробовал корм для животных. Об этом он рассказал во время игры «Было или не было» в рамках медиа-активности Кубка России.

В ходе блиц-опроса лучший бомбардир в истории российского футбола признался, что пробовал на вкус корм для животных, рыдал при просмотре кино, подглядывал в соседских окна и читал переписки в чужом телефоне. Зато спортсмен уверяет, что никогда не флиртовал из корыстных побуждений.