Артём Дзюба забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу, забив 31-й гол в матче против Гренады. Счёт в матче 3:0.

В этом матче он вышел с капитанской повязкой и под номером 22, который носил во время своего последнего вызова в национальную команду в 2021 году.