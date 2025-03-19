Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 17:57

Артём Дзюба забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу, забив 31-й гол в матче против Гренады. Счёт в матче 3:0.

В этом матче он вышел с капитанской повязкой и под номером 22, который носил во время своего последнего вызова в национальную команду в 2021 году.

Ранее Дзюба, играя за тольяттинский «Акрон», забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура РПЛ. Для нападающего тольяттинского это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.

«Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось»: Дзюба высказался об уникальном рекорде
«Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось»: Дзюба высказался об уникальном рекорде
Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Артем Дзюба
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar