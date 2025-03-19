Артём Дзюба забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу, забив 31-й гол в матче против Гренады. Счёт в матче 3:0.
В этом матче он вышел с капитанской повязкой и под номером 22, который носил во время своего последнего вызова в национальную команду в 2021 году.
Ранее Дзюба, играя за тольяттинский «Акрон», забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура РПЛ. Для нападающего тольяттинского это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.
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ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин