«Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» одолел казанский «Рубин» со счётом 4:0 в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Все мячи были забиты во второй половине встречи, среди отличившихся игроков оказались Лусиано, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Первый тайм омрачился для хозяев потерей двух футболистов: защитник Нино получил повреждение головы и был вынужден покинуть поле в начале игры, а нападающий Максим Глушенков не смог продолжить игру из-за травмы руки и был заменён в перерыве. Гостям также не удалось избежать неприятностей — во второй половине матча «Рубин» остался в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко, получившего вторую жёлтую карточку.

Эта победа позволила «Зениту» набрать 46 очков и подняться на вторую строчку чемпионата, опередив московский «Спартак», который после ничьей с «Ахматом» (0:0) имеет в активе 44 очка. «Рубин» занимает седьмое место с 32 баллами.