ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ со счётом 2:0

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Авторами голов стали Мойзес, открывший счёт на 32-й минуте, и Рифат Жемалетдинов, закрепивший успех на 80-й минуте. Эта победа стала для ЦСКА третьей подряд в РПЛ, что позволило команде подняться на пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком. «Динамо» с 21 очком остаётся на 12-й позиции.