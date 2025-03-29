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Регион
29 марта, 20:28

ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ со счётом 2:0

Игроки ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Игроки ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Авторами голов стали Мойзес, открывший счёт на 32-й минуте, и Рифат Жемалетдинов, закрепивший успех на 80-й минуте. Эта победа стала для ЦСКА третьей подряд в РПЛ, что позволило команде подняться на пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком. «Динамо» с 21 очком остаётся на 12-й позиции.

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В другом матче тура «Крылья Советов» разгромили московский «Локомотив» со счётом 5:1. Железнодорожники поблагодарили своих болельщиков за поддержку в этот непростой для команды период.

Артём Гапоненко
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