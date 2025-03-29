ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ со счётом 2:0
Игроки ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Авторами голов стали Мойзес, открывший счёт на 32-й минуте, и Рифат Жемалетдинов, закрепивший успех на 80-й минуте. Эта победа стала для ЦСКА третьей подряд в РПЛ, что позволило команде подняться на пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком. «Динамо» с 21 очком остаётся на 12-й позиции.
В другом матче тура «Крылья Советов» разгромили московский «Локомотив» со счётом 5:1. Железнодорожники поблагодарили своих болельщиков за поддержку в этот непростой для команды период.