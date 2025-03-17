Президент РПЛ Алаев: Клубы и сборная РФ скоро вернутся на международную арену

Алаев отметил, что, судя по его общению с представителями УЕФА и заявлениям президента организации Александра Чеферина, ситуация постепенно меняется. По его словам, есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время было принято решение, которое позволит российским командам снова выступать на международной арене.