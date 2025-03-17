Президент РПЛ Алаев: Клубы и сборная РФ скоро вернутся на международную арену
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Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил уверенность в скором возвращении отечественных футбольных клубов и сборной страны к участию в международных соревнованиях.
Алаев отметил, что, судя по его общению с представителями УЕФА и заявлениям президента организации Александра Чеферина, ситуация постепенно меняется. По его словам, есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время было принято решение, которое позволит российским командам снова выступать на международной арене.
«Думаю, что мы приближаемся к справедливому решению — возвращению наших клубов и сборной на международную арену», — передаёт слова Алаева Sport24.
Ранее стало известно, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые за несколько лет. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин отметил, что форвард заслужил вызов в национальную команду. Дзюба может сыграть в матче с Гренадой под номером — 22.