Карпин: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, Сергей Елагин
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заслужил вызов в сборную России по футболу на мартовские товарищеские матчи своей игрой. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Мы говорили, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил», — цитирует Карпина в четверг сайт Российского футбольного союза (РФС).
Тренер посоветовал игроку не спешить с мыслями о возможном рекорде по голам за сборную, а сосредоточиться на том, чтобы «выйти на поле и забить». Тем более, что в матче с Гренадой, прогнозирует Карпин, будет достаточно голевых моментов.
Напомним, что Артём Дзюба не выходил на поле за сборную с тех пор, как Карпин стал главным тренером. Последний раз он играл за национальную команду летом 2021 года на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова. Однако в четверг, 13 марта, 36-летний форвард был неожиданно включён в окончательную заявку сборной на товарищеские матчи против Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта соответственно.