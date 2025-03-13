Карпин: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заслужил вызов в сборную России по футболу на мартовские товарищеские матчи своей игрой. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Мы говорили, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил», — цитирует Карпина в четверг сайт Российского футбольного союза (РФС).

Тренер посоветовал игроку не спешить с мыслями о возможном рекорде по голам за сборную, а сосредоточиться на том, чтобы «выйти на поле и забить». Тем более, что в матче с Гренадой, прогнозирует Карпин, будет достаточно голевых моментов.