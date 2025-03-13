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Регион
13 марта, 14:41

Карпин: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, Сергей Елагин

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заслужил вызов в сборную России по футболу на мартовские товарищеские матчи своей игрой. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Мы говорили, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил», — цитирует Карпина в четверг сайт Российского футбольного союза (РФС).

Тренер посоветовал игроку не спешить с мыслями о возможном рекорде по голам за сборную, а сосредоточиться на том, чтобы «выйти на поле и забить». Тем более, что в матче с Гренадой, прогнозирует Карпин, будет достаточно голевых моментов.

«До сих пор трясёт, как пацана малолетнего»: Дзюба отреагировал на вызов в сборную
«До сих пор трясёт, как пацана малолетнего»: Дзюба отреагировал на вызов в сборную

Напомним, что Артём Дзюба не выходил на поле за сборную с тех пор, как Карпин стал главным тренером. Последний раз он играл за национальную команду летом 2021 года на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова. Однако в четверг, 13 марта, 36-летний форвард был неожиданно включён в окончательную заявку сборной на товарищеские матчи против Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта соответственно.

Марина Фещенко
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