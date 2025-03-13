«До сих пор трясёт, как пацана малолетнего»: Дзюба отреагировал на вызов в сборную

Артём Дзюба признался, что пришёл в шок из-за приглашения главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина на мартовский сбор. Последний раз российский форвард принимал в них участие в 2021 году.

Он рассказал, что звонок от Карпина ему поступил ранним утром. По заверению футболиста, беседа прошла приятно и позитивно. Во время диалога Дзюбу пригласили посетить сбор.

«С тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Уже с нетерпением жду», — заявил Дзюба в беседе с «Матч ТВ».

Также он выразил надежду, что ему удастся выйти на поле и принять участие в предстоящих матчах сборной.