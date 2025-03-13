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13 марта, 13:05

«До сих пор трясёт, как пацана малолетнего»: Дзюба отреагировал на вызов в сборную

Дзюба признался, что после вызова в сборную его «трясет как малолетнего пацана»

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Артём Дзюба признался, что пришёл в шок из-за приглашения главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина на мартовский сбор. Последний раз российский форвард принимал в них участие в 2021 году.

Он рассказал, что звонок от Карпина ему поступил ранним утром. По заверению футболиста, беседа прошла приятно и позитивно. Во время диалога Дзюбу пригласили посетить сбор.

«С тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Уже с нетерпением жду», — заявил Дзюба в беседе с «Матч ТВ».

Также он выразил надежду, что ему удастся выйти на поле и принять участие в предстоящих матчах сборной.

Карпин вызвал Дзюбу на матчи с Гренадой и Замбией, нападающий не играл за сборную России 4 года
Карпин вызвал Дзюбу на матчи с Гренадой и Замбией, нападающий не играл за сборную России 4 года

Напомним, Артёму Дзюбе 36 лет. Свой последний матч за сборную он провёл на групповом этапе чемпионата Европы в 2021 году против команды Дании (1:4). В той игре он отметился голом с пенальти. В недавнем матче нападающий тольяттинского «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Теперь Дзюбе может покориться и звание лучшего голеадора в истории сборной России. Сейчас он делит первое место с Кержаковым, у обоих по 30 голов.

Мария Любицкая
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