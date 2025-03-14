Стало известно, под каким номером Артём Дзюба будет играть за сборную

Артём Дзюба сыграет за сборную России под своим прежним номером — 22, сообщает SHOT. В матче с Гренадой футболист может стать рекордсменом национальной команды. Сейчас у Дзюбы и Кержакова по 30 забитых голов.

Форвард, выступающий за тольяттинский «Акрон», вызван в сборную России впервые с 2021 года — после того, как забил свой 234-й гол в матче с самарскими «Крыльями Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Напомним, что Артём Дзюба не выходил на поле за сборную с тех пор, как Карпин стал главным тренером. Последний раз он играл за национальную команду летом 2021 года на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова. Однако в четверг, 13 марта, 36-летний футболист был неожиданно включён в окончательную заявку сборной на товарищеские матчи против Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта соответственно.