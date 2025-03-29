«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после разгрома от «Крыльев»

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов». Игра, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:5.

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата», — говорится в сообщении клуба.

«Локомотив» поблагодарил фанатов за то, что те остаются с командой даже в самые тяжёлые моменты.

Это первое поражение железнодорожников в весенней части чемпионата. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея 40 очков в активе. В следующем туре «Локомотив» 5 апреля в Москве встретится с «Зенитом». «Крылья Советов» поднялись на десятое место, набрав 22 очка.