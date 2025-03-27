Главный тренер сборной России по футболу рассказал, почему не выбрал хоккей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился, почему не выбрал хоккей. По его словам, он остановил выбор на футболе из-за лени, так как для хоккейных тренировок необходимо было носить по утрам тяжёлую амуницию. Об этом бывший игрок национальной команды рассказал во время заседания клуба «1912» Российского футбольного союза (РФС).

«Маленький город Нарва на границе Эстонии и России, тогда команд даже второй лиги не было по футболу. Папа играл за заводскую команду, в советское время играли во все виды спорта, хоккей, футбол и волейбол. Оттуда пошла любовь в принципе к спорту. Летом играли в футбол, в хоккей — зимой. В 13 лет тренер попросил определиться», — сообщил главный тренер сборной РФ.

В итоге Карпин решил заниматься футболом, ведь на эти тренировки не нужно было ходить в 7 утра с большим рюкзаком амуниции. По его словам, любовь к этому виду спорта появилась позже. Со временем многие уходили — начинали встречаться с девочками и гулять. Однако Карпин остался в команде из-за любви к футболу.