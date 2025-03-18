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18 марта, 05:02

Главный тренер сборной России по футболу обзавёлся элитным особняком в Эстонии

SHOT: Валерий Карпин купил дом в Эстонии за 1 миллион евро и переезжает на ПМЖ

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрёл новый дом в Эстонии за 1 миллион евро и планирует переезд на постоянное место жительства после завершения работы в «Ростове».

Согласно информации SHOT, Карпин стал владельцем трёхэтажного кирпичного коттеджа площадью 567 квадратных метров, расположенного в живописной деревне Принги, всего в 15 километрах от Таллина. За свою новую резиденцию он заплатил 900 тысяч евро — это примерно половина стоимости Артёма Дзюбы, которого оценивают в 1,8 миллиона евро.

  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
  • Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT
    Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT

Новый дом Валерия Карпина в Эстонии. Фото © Telegram / SHOT

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Карпин: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой
Карпин: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой

Дом находится на берегу Таллинского залива и включает в себя такие удобства, как сауна, парная, бассейн, тренажёрный зал и несколько спален. В отделке использованы высококачественные материалы, включая шлифованный камень и дубовый паркет.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин планирует переезд в Эстонию после своего ухода с поста главного тренера «Ростова», однако он продолжит исполнять обязанности наставника сборной России. Такой вид деятельности подразумевает командировочный характер — пару недель до матча с национальной командой, а дальше — «удалённо».

Артём Гапоненко
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