Главный тренер сборной России по футболу обзавёлся элитным особняком в Эстонии
SHOT: Валерий Карпин купил дом в Эстонии за 1 миллион евро и переезжает на ПМЖ
Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрёл новый дом в Эстонии за 1 миллион евро и планирует переезд на постоянное место жительства после завершения работы в «Ростове».
Согласно информации SHOT, Карпин стал владельцем трёхэтажного кирпичного коттеджа площадью 567 квадратных метров, расположенного в живописной деревне Принги, всего в 15 километрах от Таллина. За свою новую резиденцию он заплатил 900 тысяч евро — это примерно половина стоимости Артёма Дзюбы, которого оценивают в 1,8 миллиона евро.
Дом находится на берегу Таллинского залива и включает в себя такие удобства, как сауна, парная, бассейн, тренажёрный зал и несколько спален. В отделке использованы высококачественные материалы, включая шлифованный камень и дубовый паркет.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин планирует переезд в Эстонию после своего ухода с поста главного тренера «Ростова», однако он продолжит исполнять обязанности наставника сборной России. Такой вид деятельности подразумевает командировочный характер — пару недель до матча с национальной командой, а дальше — «удалённо».