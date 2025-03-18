Главный тренер сборной России по футболу обзавёлся элитным особняком в Эстонии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрёл новый дом в Эстонии за 1 миллион евро и планирует переезд на постоянное место жительства после завершения работы в «Ростове».

Согласно информации SHOT, Карпин стал владельцем трёхэтажного кирпичного коттеджа площадью 567 квадратных метров, расположенного в живописной деревне Принги, всего в 15 километрах от Таллина. За свою новую резиденцию он заплатил 900 тысяч евро — это примерно половина стоимости Артёма Дзюбы, которого оценивают в 1,8 миллиона евро.















Дом находится на берегу Таллинского залива и включает в себя такие удобства, как сауна, парная, бассейн, тренажёрный зал и несколько спален. В отделке использованы высококачественные материалы, включая шлифованный камень и дубовый паркет.