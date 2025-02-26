«Отдал все силы»: Глушаков отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера ФК «Ростов». Спортсмен заявил, что отечественный специалист отдал клубу все силы. При этом он отметил, что новость об уходе тренера стала неожиданностью.

«Не знаю, по чьей инициативе было расторгнуто соглашение, но в любом случае Карпин сделал много хорошего для «Ростова» — за период своей работы отдал клубу все силы и воспитал множество молодых и хороших футболистов», — подчеркнул Глушаков в беседе с RT.