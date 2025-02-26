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26 февраля, 07:39

«Отдал все силы»: Глушаков отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Глушаков: Карпин отдал ФК «Ростов» все силы

Денис Глушаков и Валерий Карпин. Обложка © TACC / Сергей Савостьянов, Эрик Романенко

Денис Глушаков и Валерий Карпин. Обложка © TACC / Сергей Савостьянов, Эрик Романенко

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера ФК «Ростов». Спортсмен заявил, что отечественный специалист отдал клубу все силы. При этом он отметил, что новость об уходе тренера стала неожиданностью.

«Не знаю, по чьей инициативе было расторгнуто соглашение, но в любом случае Карпин сделал много хорошего для «Ростова» — за период своей работы отдал клубу все силы и воспитал множество молодых и хороших футболистов», — подчеркнул Глушаков в беседе с RT.

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Напомним, 25 февраля Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Ростов». Он отметил, что намерен сконцентрироваться на работе в национальной сборной России по футболу. Позже выяснилось, что Карпин собирается переехать на ПМЖ в Эстонию.

Борис Эльфанд
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