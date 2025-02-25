Альба заменит Карпина на посту главного тренера «Ростова»

Альба с 2018 года работал в тренерском штабе Карпина главным аналитиком. В 2021 году он перешёл вместе с Карпиным в национальную сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов». Также специалист работал в тренерском штабе сборной Румынии.