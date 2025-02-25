Альба заменит Карпина на посту главного тренера «Ростова»
Испанский аналитик из штаба Карпина Джонатан Альба возглавил ФК «Ростов»
Джонатан Альба. Обложка © Сайт ФК «Ростов»
Новым главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал испанец Джонатан Альба. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
«43-летний испанский специалист возглавил нашу команду», — говорится в сообщении.
Альба с 2018 года работал в тренерском штабе Карпина главным аналитиком. В 2021 году он перешёл вместе с Карпиным в национальную сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов». Также специалист работал в тренерском штабе сборной Румынии.
Напомним, ранее стало известно, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». 56-летний специалист решил сосредоточиться на работе в национальной сборной. Жёлто-синие занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта дончане дома примут московское «Динамо».