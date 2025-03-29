Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 23:01

Убыток ФК «Спартак» за 2024 год вырос до 1,47 млн рублей

Футбольный клуб «Спартак» зафиксировал убыток за 2024 год. Об этом сообщил журналист Игорь Сергеев, ссылаясь на финансовую отчётность клуба. С 2023-го он вырос на 290 миллионов рублей и достиг 1,47 миллиона рублей. Об этом сообщил журналист Игорь Сергеев, ссылаясь на финансовую отчётность клуба.

За прошлый год красно-белые заработали 12,23 миллиарда рублей, что на 808,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Однако расходы превысили доходы и составили 14,83 миллиарда рублей. Всего траты увеличились на 2,18 миллиарда рублей. Только на оплату труда «Спартак» потратил 7,92 миллиарда рублей.

«Невозможно прожить»: Ветеран «Спартака» Ловчев пожаловался на маленькую пенсию
«Невозможно прожить»: Ветеран «Спартака» Ловчев пожаловался на маленькую пенсию

Ранее стало известно, что игроки «Спартака» получили повышенные премиальные после победы над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Каждый из футболистов стартового состава заработал по 2,1 миллиона рублей, тогда как обычно выплаты составляли 420 тысяч. Напомним, 16 марта «Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в матче РПЛ с 2017 года. Игра прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счётом 2:1. После этого московский клуб занял второе место в турнирной таблице лиги.

Обложка ©

spartak.com

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar