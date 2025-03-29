Убыток ФК «Спартак» за 2024 год вырос до 1,47 млн рублей

Футбольный клуб «Спартак» зафиксировал убыток за 2024 год. Об этом сообщил журналист Игорь Сергеев, ссылаясь на финансовую отчётность клуба. С 2023-го он вырос на 290 миллионов рублей и достиг 1,47 миллиона рублей. Об этом сообщил журналист Игорь Сергеев, ссылаясь на финансовую отчётность клуба.

За прошлый год красно-белые заработали 12,23 миллиарда рублей, что на 808,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Однако расходы превысили доходы и составили 14,83 миллиарда рублей. Всего траты увеличились на 2,18 миллиарда рублей. Только на оплату труда «Спартак» потратил 7,92 миллиарда рублей.