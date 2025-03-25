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25 марта, 15:55

«Невозможно прожить»: Ветеран «Спартака» Ловчев пожаловался на маленькую пенсию

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал маленькой пенсию в ₽30 тысяч

Евгений Ловчев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Евгений Ловчев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Советский чемпион и экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал маленькой свою пенсию в размере 30 тысяч рублей. По его словам, только на дорогу у него может уходить по две тысячи рублей на бензин.

«Согласен с тем, что людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч. Наши мамы и папы, которые работали всю жизнь, живут на эти деньги, хорошо, если дети ещё помогают. Если говорить про меня, то чтобы мне самому прожить, не с семьёй, у меня около 30 тысяч пенсия, плюс мне Москва доплачивает за бронзовую олимпийскую медаль порядка 18 тысяч, а ещё страна платит стипендию 30 тысяч за олимпийскую медаль», — подчеркнул Ловчев в интервью Sport24.

Бывший спортсмен отметил, что призёров или чемпионов Олимпийских игр не так много в стране. По словам экс-игрока «Спартака», пенсии — глобальная история всей России. Ловчев добавил, что он является медийным человеком, живёт в доме в 100 километрах от столицы. Из-за этого ему приходится ездить на съёмки телевизионных программ в студию, а это получается 200 километров туда и обратно, отметил легенда футбольного клуба. По его словам, только на бензин будет уходить по две тысячи, а в месяц — все десять.

Евгению Ловчеву 76 лет. В составе сборной СССР спортсмен выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 1972 в Мюнхене.

Россияне назвали идеальный размер пенсии для комфортной жизни
Россияне назвали идеальный размер пенсии для комфортной жизни

А ранее Life.ru писал, что россиянам стоит открывать депозитные счета и инвестировать в недвижимость, чтобы добиться высокой пенсии. По словам председателя Союза пенсионеров РФ Валерия Рязанского, за пять лет сбережения могут вырасти в два раза.

Дарья Нарыкова
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