Россияне назвали идеальный размер пенсии для комфортной жизни

Размер желаемой пенсии в России тесно связан с уровнем текущих доходов граждан – к такому выводу пришли аналитики «Банки.ру» по итогам опроса жителей страны. Результаты предоставило агентство ТАСС. Исследование проводилось в период с 28 января по 21 февраля 2025 года, в нём приняли участие около 7 тысяч респондентов. Результаты показали чёткую корреляцию идеального размера пенсии с текущим заработком граждан: чем выше доход, тем больше ожидания от пенсии.

Так, среди россиян с доходом от 200 тысяч рублей, 82% считают минимально достаточной пенсию от 45 тысяч, а 72% хотят получать на пенсии не менее 100 тысяч для комфортной жизни. В то же время, среди граждан с доходом до 30 тысяч рублей, лишь 28% удовлетворены пенсией в диапазоне 26-35 тысяч, а комфортной считают пенсию в 61-100 тысяч только 38%.

Примечательно, что для менее обеспеченных слоёв населения приемлемым может быть любой размер пенсии, тогда как более состоятельные граждане ориентированы исключительно на высокие пенсионные выплаты.