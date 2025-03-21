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21 марта, 08:20

Россияне назвали идеальный размер пенсии для комфортной жизни

«Банки.ру»: Россияне назвали идеальной пенсию в размере 100 тысяч рублей

Размер желаемой пенсии в России тесно связан с уровнем текущих доходов граждан – к такому выводу пришли аналитики «Банки.ру» по итогам опроса жителей страны. Результаты предоставило агентство ТАСС. Исследование проводилось в период с 28 января по 21 февраля 2025 года, в нём приняли участие около 7 тысяч респондентов. Результаты показали чёткую корреляцию идеального размера пенсии с текущим заработком граждан: чем выше доход, тем больше ожидания от пенсии.

Так, среди россиян с доходом от 200 тысяч рублей, 82% считают минимально достаточной пенсию от 45 тысяч, а 72% хотят получать на пенсии не менее 100 тысяч для комфортной жизни. В то же время, среди граждан с доходом до 30 тысяч рублей, лишь 28% удовлетворены пенсией в диапазоне 26-35 тысяч, а комфортной считают пенсию в 61-100 тысяч только 38%.

Примечательно, что для менее обеспеченных слоёв населения приемлемым может быть любой размер пенсии, тогда как более состоятельные граждане ориентированы исключительно на высокие пенсионные выплаты.

Россиянам раскрыли, как выйти на пенсию раньше срока
Россиянам раскрыли, как выйти на пенсию раньше срока

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают целый ряд пенсионных законопроектов, направленных на увеличение выплат россиянам. Об этом сообщил глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, подчеркнув, что инициатива призвана существенно повысить уровень пенсионного обеспечения в стране. Депутаты намерены повысить доходы пожилых людей, чтобы каждый из них мог получать не менее 40% от своей заработной платы.

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freepik

Ольга Сливченко
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