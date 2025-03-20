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20 марта, 05:17

Пенсии россиян могут стать больше — законопроекты уже в разработке

В Госдуме разрабатывают проекты повышения пенсий до 40% от заработной платы

В Госдуме ведётся разработка целой серии пенсионных законопроектов, которые позволят увеличить выплаты россиянам. Инициативой занимаются депутаты «Справедливой России — За правду», сообщил председатель фракции Сергей Миронов.

По словам парламентария, каждый пенсионер должен получать не менее 40% от своей заработной платы. Для достижения нужного уровня выплат может потребоваться новый механизм индексации. При этом дополнительных федеральных средств задумка не потребует, так как с большей зарплаты отчислялись и большие соцвзносы.

«Данные предложения входят в пакет пенсионных законопроектов, разрабатываемых в настоящее время фракцией СРЗП», — рассказал Миронов ТАСС.

С 1 апреля вырастут социальные пенсии на 14,75%: что изменится в выплатах этой весной
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Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о способах увеличения пенсии. Народный избранник посоветовал внимательно следить за подсчётом трудового стажа и выбирать выгодный пенсионный фонд.

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Life.ru

Антон Голыбин
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