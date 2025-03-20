Пенсии россиян могут стать больше — законопроекты уже в разработке
В Госдуме разрабатывают проекты повышения пенсий до 40% от заработной платы
В Госдуме ведётся разработка целой серии пенсионных законопроектов, которые позволят увеличить выплаты россиянам. Инициативой занимаются депутаты «Справедливой России — За правду», сообщил председатель фракции Сергей Миронов.
По словам парламентария, каждый пенсионер должен получать не менее 40% от своей заработной платы. Для достижения нужного уровня выплат может потребоваться новый механизм индексации. При этом дополнительных федеральных средств задумка не потребует, так как с большей зарплаты отчислялись и большие соцвзносы.
«Данные предложения входят в пакет пенсионных законопроектов, разрабатываемых в настоящее время фракцией СРЗП», — рассказал Миронов ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о способах увеличения пенсии. Народный избранник посоветовал внимательно следить за подсчётом трудового стажа и выбирать выгодный пенсионный фонд.
Life.ru