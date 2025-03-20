Пенсии россиян могут стать больше — законопроекты уже в разработке

По словам парламентария, каждый пенсионер должен получать не менее 40% от своей заработной платы. Для достижения нужного уровня выплат может потребоваться новый механизм индексации. При этом дополнительных федеральных средств задумка не потребует, так как с большей зарплаты отчислялись и большие соцвзносы.