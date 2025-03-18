В Госдуме назвали пять способов увеличить пенсию

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов обсудил способы повышения пенсии в России. Он отметил, что важно следить за правильным подсчётом рабочего стажа. Необходимо учитывать все периоды трудовой деятельности. Следует проверить, включили ли в стаж время ухода за детьми или пожилыми родственниками.

«Второй способ — выбрать выгодный пенсионный фонд и управлять накоплениями. Если вы участвуете в накопительной пенсионной системе, внимательно выбирайте организацию, где храните свои средства», — приводит комментарий Гаврилова агентство РИА «Новости».

Средства могут находиться как в Социальном фонде, так и в частных пенсионных фондах. Третий вариант — срочные пенсионные выплаты. Этот метод позволяет быстрее получить средства, назначаются они минимум на десять лет. В результате сумма выплат окажется больше, чем при стандартной системе.

Кроме того, существует возможность докупить пенсионные баллы. Также можно перевести материнский капитал на накопительную пенсию.