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18 марта, 01:54

В Госдуме назвали пять способов увеличить пенсию

Депутат Гаврилов перечислил способы увеличить пенсию в России

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов обсудил способы повышения пенсии в России. Он отметил, что важно следить за правильным подсчётом рабочего стажа. Необходимо учитывать все периоды трудовой деятельности. Следует проверить, включили ли в стаж время ухода за детьми или пожилыми родственниками.

«Второй способ — выбрать выгодный пенсионный фонд и управлять накоплениями. Если вы участвуете в накопительной пенсионной системе, внимательно выбирайте организацию, где храните свои средства», приводит комментарий Гаврилова агентство РИА «Новости».

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Средства могут находиться как в Социальном фонде, так и в частных пенсионных фондах. Третий вариант — срочные пенсионные выплаты. Этот метод позволяет быстрее получить средства, назначаются они минимум на десять лет. В результате сумма выплат окажется больше, чем при стандартной системе.

Кроме того, существует возможность докупить пенсионные баллы. Также можно перевести материнский капитал на накопительную пенсию.

Напомним, с 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. Величина прибавки зависит от уровня инфляции, а также прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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