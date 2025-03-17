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17 марта, 16:24

Законно ли удерживать деньги с пенсии для погашения кредитов, объяснил юрист

Юрист Русяев: Закон позволяет удерживать 50% пенсии для погашения кредитов

Согласно закону, пенсия является личным доходом гражданина, поэтому 50% выплат можно удерживать для погашения кредитов. Об этом рассказал юрист Илья Русяев. Он отметил, что взыскания могут происходить как по постановлению суда, так и автоматически.

«Если пенсионер самостоятельно оформил договор потребительского кредита и указал свой пенсионный счёт для списания платежей, банк вправе производить автоматическое списание, если это предусмотрено условиями соглашения. В ином случае взыскание возможно только через судебное разбирательство...» — уточнил собеседник NEWS.ru.

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Тем не менее, по словам эксперта, даже при наличии задолженности суд будет учитывать социальное положение гражданина. К примеру, если пенсия является единственным доходом, а удержания лишат пенсионера средств к существованию, то взыскания могут быть сокращены или отменены полностью.

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Ранее Life.ru выяснил, какие доплаты пенсионеры получат этой весной. Кроме того, сенатор объяснила, что делать, если задерживают пенсию. В свою очередь, депутат озвучил средний размер военной пенсии после индексации.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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