Законно ли удерживать деньги с пенсии для погашения кредитов, объяснил юрист

Согласно закону, пенсия является личным доходом гражданина, поэтому 50% выплат можно удерживать для погашения кредитов. Об этом рассказал юрист Илья Русяев. Он отметил, что взыскания могут происходить как по постановлению суда, так и автоматически.

«Если пенсионер самостоятельно оформил договор потребительского кредита и указал свой пенсионный счёт для списания платежей, банк вправе производить автоматическое списание, если это предусмотрено условиями соглашения. В ином случае взыскание возможно только через судебное разбирательство...» — уточнил собеседник NEWS.ru.