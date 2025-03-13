Сенатор объяснила, что делать, если задерживают пенсию

В случае задержки пенсионных выплат, следует проверить не совпала ли их дата с выходными или праздничными днями. В этом случае стоит подождать до семи дней, рассказала российский сенатор Ольга Епифанова.

«Прежде чем предпринимать действия, уточните дату выплаты. Необходимо убедиться, что она не совпадает с выходными или праздниками. Лучше подождать несколько дней. Как правило, проблемы с задержанными средствами решаются в срок до одной недели. <...> Если по истечении семи дней ситуация не решилась, первым делом нужно обратиться в банк и взять распечатку, которая подтверждает, что в установленную дату начисления пенсии не произошло», — пояснила она в разговоре с «Газетой.ru».

Следующим этапом станет обращение в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Сенатор подчеркнула, что там будут обязаны рассмотреть обращение, выяснить причину проблем, устранить её и разъяснить причину задержке заявителю. Обычно на рассмотрение таких обращений уходит месяц. Жалобы в Социальный фонд подаются в свободной форме, единого образца для них не предусмотрено, необходимо указать ФИО, телефон, домашний адрес, суть происшествия, а также свои требования с отсылкой к законам. Если в Соцфонде не смогут помочь, необходимо составить заявление в банк или прокуратуру. Если ни одна из инстанций не помогла, нужно обратиться в суд по адресу отделения Социального фонда.