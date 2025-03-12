Средняя пенсия в России просела до уровня ниже трети от зарплаты

Согласно данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости в России составила 25 тысяч рублей, тогда как средняя заработная плата достигла 86 тысяч рублей. Это означает, что пенсионеры получают от государства лишь около трети (29%) от дохода, который могли бы зарабатывать, пишут «Известия».

Коэффициент является минимальным в стране с 2017 года, когда он составлял 36%. Показатель постепенно снижается: в 2023 году он был на один процентный пункт выше, чем в 2022 году.

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, объяснила, что соотношение пенсии и утраченного заработка называется «коэффициентом замещения». Международная организация труда (МОТ) рекомендует поддерживать его на уровне не ниже 40%. Однако во ВНИИ труда считают, что сравнивать текущую среднюю заработную плату с пенсиями тех, кто давно вышел на пенсию, не совсем корректно. Это связано с тем, что доходы растут неравномерно: у некоторых граждан зарплата увеличилась на 20% за последний год, в то время как у других она осталась на прежнем уровне.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в свою очередь отметил, что одной из основных причин снижения уровня компенсации после утраты заработка является положительный фактор — рекордный рост доходов населения в последние годы на фоне нехватки кадров. Тем не менее сопоставление средних пенсионных выплат и доходов остается важным, так как отражает благосостояние пожилых людей в современных условиях.