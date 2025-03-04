В Госдуме рассказали россиянам, как увеличить пенсию на 40 процентов

Пенсионеры имеют возможность увеличить пенсии на 40 процентов за пять лет. Условие действует только для тех, кто достиг пенсионного возраста, рассказала депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб в интервью для РИА «ФедералПресс».

«Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут увеличить пенсионные выплаты на 40% за 5 лет в случае, если продолжат трудовую деятельность официально», – сообщила Бессараб.

В результате такого подхода количество индивидуальных пенсионных коэффициентов возрастёт до 45 процентов, а фиксированные страховые выплаты по старости увеличатся до 36 процентов. Пенсионеры также могут рассчитывать на ежегодную индексацию, которая будет покрывать уровень инфляции. Кроме того, увеличить накопления можно, если разместить средства в негосударственном пенсионном фонде. В этом случае доплата может составить до 360 тысяч рублей.

Бессараб порекомендовала предпенсионерам ознакомиться с количеством накопленных пенсионных баллов и проверить информацию о трудовом стаже. Это поможет им принять обоснованное решение о формировании своей будущей выплаты.