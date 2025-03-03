В Госдуме рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

В России с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсии, это позволит поднять уровень дохода 4,2 миллиона граждан. Данное решение было принято в связи с увеличением прожиточного минимума пенсионера в стране в 2024 году. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») в беседе с ТАСС.

«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах», — подчеркнул Чаплин.

Уточняется, что эта мера коснётся тех, кто не смог получить требуемый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Чаплин пояснил, что в федеральном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено около 85 млрд рублей. Если индексация не сможет довести уровень дохода до прожиточного минимума, остаток добавят доплатой.